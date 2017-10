Verdachte koffer gevonden in KBC-gebouw

Mechelen - In het gebouw van de KBC op de Grote Markt in Mechelen is dinsdagvoormiddag een verdacht pakket aangetroffen. Eerst werden twee aanpalende gebouwen ontruimd, een tijdlang mocht niemand nog op de Grote Markt. Sinds iets voor 13 uur is de perimeter opgeheven.

In de inkomhal van de KBC werd een koffer aangetroffen, zonder dat er iemand in de buurt was. De politie kwam ter plaatse, en na overleg kwam ook ontmijningsdienst Dovo. Zij stuurden een robot naar binnen, die met één schot de koffer opende. Voorlopig wijst niets erop dat er explosieven in de koffer zitten.

Er is een grote veiligheidsperimeter ingesteld. Alle horecazaken en winkels zijn ontruimd. “We nemen geen enkel risico”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De robot van DOVO. Foto: TDK

Foto: GIPLA