Vlaams Belang-uitgeverij moet stand krijgen op Boekenbeurs: “Gezond verstand zegeviert”

Foto: WAS

Antwerpen - Uitgeverij Egmont, die de boeken van verschillende Vlaams Belangers uitgeeft, moet een stand krijgen op de Boekenbeurs op straffe van een dwangsom van 500.000 euro. Dat heeft de Antwerpse rechtbank dinsdag beslist. Organisator Boek.be overtreedt volgens de rechtbank de antidiscriminatiewet door de deelname van de uitgeverij aan de beurs systematisch te weigeren.

De politieke partij is al jaren niet te spreken over de uitsluiting van de uitgeverij op de Antwerpse Boekenbeurs. In november van vorig jaar maakte het Vlaams Belang bekend dat ze een rechtszaak voorbereidden op basis van discriminatie omwille van politieke overtuiging en een dwangsom van één miljoen euro eisten. Volgens de partij beantwoordt de uitgeverij aan alle statutaire verplichtingen om te worden toegelaten tot de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV), een voorwaarde om een stand te kunnen huren. De algemene vergadering weigerde de aanvaarding van Egmont, een meerderheid stemde bij de aanvraag tegen.

Uitgeverij Egmont dagvaardde de vzw’s Boek.be en de Groep Algemene Uitgevers (GAU). De Antwerpse rechtbank besliste dinsdag dat de uitgeverij een stand moet krijgen op de Boekenbeurs. Wordt dit niet nageleefd, moet er een dwangsom van 500.000 euro worden betaald.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde tevreden na de uitspraak. “Gezond verstand zegeviert. Het is niet meer dan normaal dat politici die boeken uitgeven op de Boekenbeurs mogen staan. De organisatoren verweten Uitgeverij Egmont dat zij discriminatie zou propageren, maar nu heeft de rechtbank duidelijk gezegd dat Boek.be zelf die antidiscriminatiewet overtreedt en dat Egmont een uitgeverij is zoals alle andere, en bijgevolg ook zoals alle andere behandeld dient te worden.”