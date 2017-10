Er is leven na de dood: Guido Van den Bossche opnieuw in ‘Familie’

Achttien jaar geleden stierf hij een wrede dood in ‘Familie’, maar nu wijst alles erop dat Guido Van den Bossche terugkomt. Acteur Karel Deruwe (61) vertrok destijds nochtans met slaande deuren bij de soap. Maar nu zou alles dus vergeven zijn. Dat schrijft Dag Allemaal dinsdag.

Spectaculair en compleet onverwacht. Anders zou je een mogelijke terugkeer van Karel Deruwe naar ‘Familie’ niet kunnen omschrijven.

Op 13 december 1999 werd zijn personage Guido Van den Bossche namelijk doodgestoken op Malta. De dader was één van de handlangers van Salomon, de leider van de sekte waar Guido’s zoon Peter zich ooit bij aansloot.

Zijn verhaallijn lijkt dus haast onomkeerbaar. Maar een comeback in een soap is natuurlijk nooit helemaal uitgesloten. Naar het hoe en waarom van zijn terugkeer is het voorlopig nog raden. Ook over het tijdstip waarop Guido zijn rentree op televisie zou maken, is nog niets geweten. Meer nog: zowel acteur Karel Deruwe als VTM houden de lippen stijf op elkaar.

Maar verscheidene bronnen melden dat het personage over enkele maanden weer te zien zal zijn in ‘Familie’.