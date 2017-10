Francken trekt verblijfsrecht in van imam Grote Moskee van Brussel

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft het verblijfsrecht van de imam van de Grote Moskee van Brussel, Mohamed Galaye N’Diaye, ingetrokken. Volgens Francken is de imam een “geradicaliseerde salafist” en vormt hij een gevaar voor “de samenleving en de nationale veiligheid”. Dat heeft de N-VA-staatssecretaris gezegd op de Franstalige zender Bel RTL.

“Iedereen weet dat er een probleem is met de Grote Moskee van Brussel”, aldus Francken. “Ik heb beslist het verblijfsrecht van de imam in te trekken. We hebben duidelijke signalen gekregen dat het gaat om een salafistische man, heel geradicaliseerd, heel conservatief en gevaarlijk voor onze samenleving en onze nationale veiligheid”, aldus Francken op Bel RTL.

Volgens de N-VA-staatssecretaris moet “België zijn verantwoordelijkheid nemen in de strijd tegen het salafisme”. “De strijd tegen het salafisme is een prioriteit voor de regering”, aldus Francken.

Diyanet-moskeeën

Kan het intrekken van de verblijfsvergunning van de imam niet leiden tot spanningen met Saoedi-Arabië? “Die spanningen zijn er ook met Turkije. Ik reik ook geen visa meer uit voor imams van Diyanet-moskeeën. Spanningen zijn mogelijk, maar België moet zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Volgens Francken is de imam intussen in beroep gegaan, maar de N-VA-staatssecretaris is ervan overtuigd dat zijn beslissing overeind zal blijven.

Verspreiding wahabisme

De Grote Moskee van Brussel dook het voorbije jaar regelmatig op in de onderzoekscommissie naar de aanslagen in Brussel in 2016. De Grote Moskee en het ICC (Islamitisch en Cultureel Centrum) achter de moskee zouden een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het wahabisme, de fundamentalistische Saoedische stroming binnen de islam. Daarnaast waren er vragen bij de financiering van de moskee, met name over de ondoorzichtige geldstromen vanuit Saoedi-Arabië.

Toen de imam zelf in februari van dit jaar kwam getuigen in de commissie, benadrukte hij dat zijn moskee “een gematigde islam” zou prediken. “Wij zijn niet wahabitisch, noch salafistisch”, zo zei hij. Volgens hem zijn de Grote Moskee en het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) zelfs bondgenoten in de strijd tegen de radicalisering.