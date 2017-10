Poezenmoeder Gerda na 25 jaar op zoek naar opvolging: “Ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud”

Deurne -

Al meer dan 25 jaar zorgt Gerda Schmitz samen met haar man José Theys (84) voor de zwerfkatten rond het Sportpaleis. Nu ze allebei in de tachtig zijn, gaat dat niet meer altijd even soepel. “Ooit heb ik deze ronde van een oude schipper overgenomen. Hopelijk neemt iemand anders het weer van mij over als het nodig is.”