Schietpartij Las Vegas: 18 wapens en explosieven gevonden in woning dader

De dodentol van de bloedige schietpartij op de Strip in Las Vegas is opgelopen tot 59. Zeker 527 mensen zijn gewond geraakt. Bij een huiszoeking in de woning van de 64-jarige dader zijn nog eens 18 wapens, verschillende explosieven en een duizendtal munitiepatronen aangetroffen, zegt sherrif Joseph Lombardo tijdens een persconferentie maandag.

Zondagavond (plaatselijke tijd) opende Stephen Paddock het vuur vanuit zijn hotelkamer op de 32ste verdieping op een menigte in het centrum van Las Vegas, waar op dat moment een countryfestival aan de gang was.

De autoriteiten van Clark in de staat Nevada hebben ondertussen de noodtoestand afgekondigd.

Vader van dader op Most Wanted-lijst van FBI

De vader van de man die in Las Vegas 59 mensen doodschoot was een bankovervaller die acht jaar lang op de lijst van meest gezochte mensen stond van de FBI, weet CNN. De zender sprak met Eric Paddock, de broer van Stephen Paddock, en ontkent dat de man banden had met een terreurorganisatie.

Eric Paddock stond maandag de Amerikaanse pers te woord. Stephen Paddock was al 27 jaar gescheiden en kinderloos. Hij leefde sinds een jaar in Mesquite, een stadje in de staat Nevada. Volgens Eric was zijn broer allesbehalve gewelddadig en kwam hij nooit in contact met het gerecht.

Hun vader, Benjamin Hoskins Paddock, had wel een gerechtelijk verleden. Gearresteerd en opgesloten voor bankovervallen, ontsnapte vader Paddock in 1969 uit de cel en was op de vlucht tot 1978. Tot 1977 stond Benjamin Hoskins Paddock op de FBI-lijst van meest gezochte criminelen.

De dader was volgens zijn broer een welgestelde man die graag online poker speelde. Enige link met terreurorganisaties of haatgroepen had Stephen Paddock volgens zijn broer niet.