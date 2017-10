Woordvoerder bevestigt overlijden Tom Petty

Brussel -

De Amerikaanse zanger Tom Petty is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van zijn familie maandagavond bevestigd, schrijft de Los Angeles Times. Eerder op de dag hadden verschillende Amerikaanse media al bericht over het overlijden van de artiest, bekend van Tom Petty and the Heartbreakers, om later op het nieuws terug te komen.