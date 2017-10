“De strijd voor een strengere wapenwet zou mensenlevens kunnen redden”

De beelden zijn dezelfde, het verdriet over de doden even groot. Of het nu een geradicaliseerde moslim is die dood en vernieling zaait, een aanhanger van IS, een Syriëstrijder of een eenzame man uit Nevada, het leed voor de slachtoffers is hetzelfde. Ze liggen zwaargewond in het ziekenhuis of ze treuren om hun geliefden die gruwelijk werden vermoord. Stephen Paddock heeft de tot nu toe dodelijkste schietpartij ooit in de Verenigde Staten gepleegd. Niemand weet waarom. En niemand kan het hem nog vragen. IS heeft het bloedbad opgeëist, maar wat betekent dat? Het kan in de loop van het onderzoek nog altijd blijken dat Paddock zich recent tot de islam heeft bekeerd, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk. Deze schietpartij is geen daad van terrorisme, wel een van volstrekte zinloosheid.

De gevolgen zijn dezelfde, maar de reacties verschillen wel van die op de aanslagen in Londen, Barcelona en Manchester. Hoewel het medeleven met de slachtoffers even diep gaat, is er geen gemeenschappelijke vijand. Het verzet tegen het terrorisme verenigde keer op keer de bewoners van de getroffen steden en landen, het deed hen vaak boven zichzelf uitstijgen in solidariteit en moed. Dat gevoel is er nu niet. Er hoeft ook niet gevochten te worden tegen een verwerpelijke ideologie, er valt niets te verdedigen. Deze schietpartij was niet gericht tegen onze westerse waarden en tegen vrijheid en democratie. Het was een willekeurige actie van een eenzame man.

Toch blijft het voor veel Europeanen onbegrijpelijk dat de Amerikaanse samenleving nu niet in opstand komt tegen de wapenwetten in het land. In de staat Nevada zijn die lakser dan laks. Je hebt er geen enkele vergunning nodig om eender welk wapen te kopen. In de hotelkamer van waaruit Stephen Paddock zijn raid pleegde, werden er maar liefst tien gevonden. En dat waren geen simpele pistooltjes. President Trump repte met geen woord over die wapenwetten, hij betuigde alleen zijn medeleven. Enkele Democraten hielden wel een pleidooi voor een verstrenging van de wet, maar dat pleidooi houden ze al jaren, bij elke aanslag met nog meer ijver. Zonder resultaat. Al zou er nu toch iets kunnen veranderen. De aandelen van enkele wapenproducenten gingen gisteren de hoogte in. Dat komt omdat gehoopt wordt op een stijging van de wapenverkoop. Er wordt nu blijkbaar toch gevreesd dat de wapenwet wel verstrengd zou kunnen worden en dat veel Amerikanen zich nog snel een wapen zullen aanschaffen voor het zover is. Dus valt er geld te verdienen. Zo cynisch kan de beurs zijn. Waarom verenigen de geschokte Amerikanen zich in al hun verdriet nu niet in de strijd tegen dit cynisme en voor een strengere wapenwet? Die strijd zou mensenlevens kunnen redden en de dood van deze slachtoffers iets minder zinloos maken. Maar hij wordt niet gevoerd. Misschien kan de dodelijkste schietpartij ooit dat veranderen.