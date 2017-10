Antwerpen - Het oude herenhuis van de buitensportwinkel K2 op de Frankrijklei wordt in ere hersteld. Gedaan met de scheuren, vochtproblemen en afgeschilferde verf die het historische gebouw al tientallen jaren tekenden. Tegen het einde van het jaar zou alles klaar moeten zijn.

