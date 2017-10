Wommelgem - Gisteren is een aannemer gestart met de afbraak van de zwaarst getroffen gebouwen na de brand in het kmo-complex Uilenbaan 200. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar brandstichting wordt zeker niet uitgesloten.

Pas na de bluswerken werd duidelijk hoe verwoestend de brand in het bedrijvencomplex is geweest. Van het bedrijf Impro, waar het vuur vermoedelijk is ontstaan, schiet alleen nog wat verwrongen staal over. ...