Steeds meer oudere bedrijven moeten boeken neerleggen

Tegen de traditie in is het aantal faillissementen in ons land in september fors gedaald. Intussen valt op dat steeds meer ‘oudere’ vennootschappen er het bijltje bij neerleggen.

Volgens bedrijfsinfospecialist Graydon werden er vorige maand in ons land 1.091 faillissementen uitgesproken: 6,9% minder dan in september vorig jaar. In Vlaanderen, met 523 uitspraken, ging het zelfs om een terugval van 13,27%. Uitgesplitst naar de provincies deed Antwerpen het opperbest met een daling van 29,17%. Die daling is ongewoon. September is traditioneel de zwaarste maand.

Al met al ligt het aantal faillissementen voor de eerste negen maanden nog steeds 5,11% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vlaanderen kent een daling van 2,11%.

Globaal kwamen er daardoor dit jaar 15.573 banen op de helling. In september ging het om 2.044 banen. De zwaarste faillissementen situeerden zich in het Waasland met het inmiddels overgenomen Baert en Zonen (Zele, 147 jobs) en Con Tech (Temse, 96).

Ouder dan 25 jaar

Een pijnlijke tendens is – vooral in Vlaanderen – de steeds grotere impact van failliete oudere nv’s, vennootschappen die al meer dan 25 jaar bestaan. In 2007 vormden zij in Vlaanderen 8,94% van de faillissementen. Dit jaar is hun aandeel al gestegen tot 18,76% of meer dan een verdubbeling. Bij die oudere bedrijven ging het dit jaar onder meer om zes Antwerpse groothandelaars in diamant. Aan de andere kant gingen er dan weer, met een derde van het totaal aantal faillissementen, nooit ‘zo weinig’ jonge bedrijven over de kop.