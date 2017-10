Industriezone De Kluis breidt uit met 40 hectare

Hoogstraten - Intercommunale IOK en de nutsmaatschappijen beginnen deze week met de aanleg van de infrastructuur voor de uitbreiding van industriezone De Kluis.

Het gaat om een uitbreiding met veertig hectare. Er is plaats voor een tachtigtal bedrijven, die naar schatting een duizendtal mensen tewerkstellen. Omdat de zone zich in een beekvallei bevindt, komen er bufferzones voor hemelwater. Om de aansluiting met de bestaande bedrijvenzone te realiseren, wordt eerst het kruispunt van de Industrieweg met de Heuvelstraat aangepakt. Dat blijft tot eind oktober afgesloten voor het verkeer.

De aansluiting van de nieuwe weg met de Hinnenboomstraat gebeurt in twee fasen. Daarvoor wordt een rijrichting van de Hinnenboomstraat afgesloten, maar het doorgaande verkeer blijft mogelijk. De nieuwe infrastructuur is klaar in de tweede helft van 2018.

Warmtenet

De Kluis wordt de eerste bedrijvenzone in de Kempen met een warmtenet. Er zijn al meer dan vijftig bedrijven aangemeld om zich in De Kluis te vestigen. De eerste percelen worden binnenkort toegewezen.