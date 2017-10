Drugshandel per post, 85 verdachte enveloppen in sorteercentrum

Controles in het postsorteercentrum van de Noorderlaan in Antwerpen hebben een aanzienlijke drugsvangst opgeleverd. “Drugs worden meer en meer per post verstuurd”, luidt het.

De controle in postsorteercentrum Antwerpen X op de Noorderlaan in Antwerpen kaderde in de actie Etoile die afgelopen weekend doorging. In die actie bundelen politie- en douanediensten uit de Benelux en Frankrijk te krachten in de strijd tegen drugshandel en drugstoerisme.

”In het postsorteercentrum werden 85 verdachte enveloppen gecontroleerd door de douane”, zegt de federale politie. In die enveloppen troffen de douaniers 116 gram cannabis, veertig cannabiszaden en 57 xtc-pillen aan. Het versturen van drugs via de post is niet nieuw. “We zien wel dat de modus operandi meer en meer gebruikt wordt door ‘nieuwe’ drugstoeristen”, aldus de federale politie.

Twee andere controles in onze provincie leverden nog aanzienlijke drugsvangsten op. Zaterdag werd een Nederlander onderschept met drie kilogram cannabis in zijn auto. Bij dezelfde controle - door de wegpolitie, scheepvaartpolitie en aspirant-inspecteurs van de campus Vesta in Ranst - konden twee Nederlanders met tweehonderd gram cannabis gepakt worden. De drugs zaten verstopt in een geheime bergruimte in hun auto, ze werden ontdekt door een speurhond.

De wegpolitie kon zaterdagavond nog een Fransman klemrijden op de snelweg. Hij had 860 gram heroïne bij zich, goed voor een straatwaarde van om en bij de 25.000 euro. De man was zelf onder invloed van cocaïne.