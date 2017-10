Meer leefloners aan het werk in Dijlestad

Mechelen - De stad Mechelen prijkt op de derde plaats in de rangschikking van Vlaamse steden die de meeste leefloners werkervaring laten opdoen aan de hand van tijdelijke werkervaring. Alleen Gent en Antwerpen hebben meer opgestarte TWE’s.

TWE staat voor tijdelijke werkervaring en werd begin dit jaar ingevoerd om mensen die door een gebrek aan ervaring moeilijk aan werk raken, toch een job te bezorgen. Samen met het Sociaal Huis wordt er gezocht naar een stage of een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt sterk kan vergoten voor de werkzoekende. De medewerkers van het Sociaal Huis krijgen hiervoor ook zelf een opleiding bij de VDAB.

Sinds het systeem van TWE werd gelanceerd, namen in Mechelen al 79 leefloongerechtigden en werkzoekenden deel aan het project. De Dijlestad heeft daarmee het derde grootste aantal deelnemers van Vlaanderen. Enkel Antwerpen en Gent doen beter met 1.081 en 179 opgestarte TWE’s. In Willebroek werden 21 TWE’s opgestart.

Hoeveel mensen dankzij het traject aan werk zijn geraakt, is nog niet duidelijk. “Maar we zetten met de stad hard in op het snel aan het werk krijgen van leefloongerechtigden en werkzoekenden”, reageert Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. “Want werken is de beste bescherming tegen armoede. Dankzij deze TWE’s kunnen kansarmen en nieuwkomers een plaatsje vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Dat is belangrijk, want zelf aan de slag kunnen gaan en een eigen inkomen hebben, zijn een noodzaak om te kunnen integreren en participeren in de maatschappij. Met het Sociaal Huis willen we mensen graag helpen en kansen geven, maar we verwachten dat ze die kansen ook grijpen. Dat kan via deze tijdelijke werkervaring.”