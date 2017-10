Drugsdealers ‘bende van Linkeroever’ opnieuw in de cel

Linkeroever - Speurders van de lokale politie Antwerpen zijn maandagochtend binnengevallen op een tiental adressen, voornamelijk in en rond de Chicagoblok aan de Willem Elsschotstraat op Linkeroever. Een tiental mannen werd in de boeien geslagen en in de loop van de dag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De bende wordt ervan verdacht op grote schaal cocaïne te hebben verkocht vanuit de sociale woonwijk. Volgens onze informatie noemde de bende zich ‘Benz’ en waren verschillende van de verdachten al bekend bij de politie. Meer nog, de nu opgepakte bende zou een uitloper zijn van de ‘bende van Linkeroever’ die eind vorig jaar opgerold werd. Die verkocht toen vanuit de sociale woonwijk rond de Chicagoblok voornamelijk cannabis. Bij huiszoekingen in december troffen de speurders kilo’s drugs, cash geld, zes auto’s en zelfs een jetski aan.

Geen commentaar

Dezelfde mannen die toen als cruciale leden van de bende gezien werden, zitten ook nu weer bij het kransje hoofdverdachten. Twee van de verdachten worden bijgestaan door advocaat Sam Vlaminck, die geen commentaar wilde geven op de arrestaties. Ook advocaat Brecht Pype wil enkel bevestigen dat zijn cliënt is opgepakt en vrijdag voor de raadkamer verschijnt. Dan wordt beslist of de vermeende dealers langer aangehouden blijven. Toevallig beslist de raadkamer ook deze week of de ‘bende van Linkeroever’ voor de rechter moet komen in het dossier van vorig jaar.