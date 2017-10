Zitting in proces Kasteelmoord eindigt met grote verwarring

De evaluatiezitting in het proces over de kasteelmoord is in grote verwarring geëindigd. De verdediging had nog bijkomende vragen over de zittingsbladen, maar de rechtbank besliste om de zitting stop te zetten en vertrok prompt.

Na het voorlezen van het tussenvonnis bepaalde de rechtbank onmiddellijk de pleitdata. De pleidooien zouden in principe moeten starten op 6 november en zouden twee weken in beslag nemen. In eerste instantie waren de pleidooien vanaf 16 oktober voorzien.

Johan Platteau, advocaat van André Gyselbrecht, stelde zich vragen bij de zittingsbladen van de getuigenverhoren. “Er staat niets over pedofilie, terwijl mevrouw Verstuyf dat duidelijk wel gezegd heeft. Iedereen heeft het gehoord, verschillende kranten hebben het gemeld.”

Ook de advocaten van Franciscus Larmit legden zich niet zomaar neer bij het tussenvonnis. “Er is niet gezegd dat het in beraad was. Ik heb niet kunnen deelnemen aan het debat want ik heb de stukken niet gelezen”, aldus Joris Van Cauter. Frank Scheerlinck voegde eraan toe dat de mail met de notities van A.D.B. pas tijdens de zitting werd doorgestuurd.

De rechtbank ging niet verder in op de discussie en vertrok. Momenteel wordt achter gesloten deuren wel nog het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidsstelling van Pierre Serry behandeld.

Geen bijkomende getuigen

De verdediging vroeg maandagnamiddag tijdens de zitting om opnieuw enkele getuigen op te roepen. Het ging onder andere om onderzoeksrechter Koen Wittouck, hoofdinspecteur David Roelant en een mogelijke Nederlandse informant. A.D.B. beweert immers dat Evert de Clercq in de gevangenis van Ieper heel loslippig was over de feiten. Van die informant is in het dossier echter geen spoor.

Na een schorsing van een uur bleek dat de rechtbank ondertussen een tussenvonnis had gemaakt. “De rechtbank is van oordeel niet te moeten ingaan op het verzoek tot het horen van enige getuigen.” Voorzitter Els D’Hooghe zei dat geen enkele van de gevraagde getuigen effectief getuige was van de feiten. “Momenteel is het horen van die getuigen niet noodzakelijk om tot de waarheid te komen.” Over de overige argumenten zal de rechtbank pas bij het uiteindelijke vonnis oordelen.