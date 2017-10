Druk op Theresa May wordt opgevoerd om Boris Johnson te ontslaan

Terwijl de regerende Tories wilden bewijzen dat de Britse premier Theresa May de touwtjes van de partij en het land stevig in handen heeft, wordt hun jaarlijkse partijcongres gedomineerd door de brexit en buitenlandminister Boris Johnson. Nu hij opnieuw de ogenschijnlijke consensus binnen de regering doorbroken heeft, gaan er stemmen op om Johnson te ontslaan.

Voor de tweede keer in enkele weken tijd rijdt Johnson tegen de kar van May. In de aanloop naar haar fel geanticipeerde brexit-toespraak in Firenze wierp hij zich op als voorstander van een ‘harde’ brexit. Afgelopen weekend, daags voor het Tory-partijcongres in Manchester, lichtte hij in een reeks interviews zijn persoonlijke “rode lijnen” voor de brexit toe. Terwijl May in Firenze een overgangsperiode na de brexit van “ongeveer twee jaar” suggereerde, zei Johnson dat die overgang “geen seconde langer” dan twee jaar mag duren. Ook mag het Europees Hof van Justitie tijdens de overgangsperiode absoluut geen zeggenschap meer hebben in het Verenigd Koninkrijk, aldus Johnson.

Verschillende partijgenoten van Johnson en May reageren erg geprikkeld op de nieuwe demarche van ‘Boris’. Volgens de krant The Times vinden verschillende regeringsleden dat May Johnson de laan uit moet sturen of anders zelf moet opstappen. Ruth Davidson, de leidster van de Schotse Conservatieven, zei openlijk dat de partij “zich moet verenigen achter onze eerste minister”.

“Verschillende visies”

Minister van Financiën Philip Hammond gaf maandagochtend op Sky News toe dat “er verschillende visies zijn op de relatie die we in de toekomst met de EU moeten hebben, dat ontkent niemand”. Terwijl May tijdens een weekendinterview de vraag nog ontweek of Boris Johnson “niet te ontslaan” is, zei Hammond dat iedereen in de regering-May ontslagen kan worden.

Zelf ontkent Johnson dat hij May wil ondermijnen, en zegt hij dat hij het enkel wil opnemen voor wie vorig jaar voor de brexit stemde. In de Britse media wordt hij echter omschreven als de “eeuwigdurende uitdager” van de zetelende leiders.

Johnson neemt dinsdagmiddag zelf het woord tijdens het partijcongres. May speecht woensdag.