De Kempen in vijf bijzondere beelden

Hoogstraten - Niemandsland, in het beste geval een zandvlakte met ­enkele kerken en boerderijen: zo zagen de Kempen er eeuwenlang uit in de atlassen. Met twaalf thematische kaarten, teksten over twintig bijzondere plekken en prachtige foto’s van vroeger en nu brengt de nieuwe Kempen­atlas onze streek voor het eerst uitgebreid in kaart. Het ­resultaat is een monumentaal salon­tafelboek waar de liefde voor de regio vanaf spat. CittA Kempen plukt ­vijf krenten uit de heerlijke pap.

1. Pretpark in natuurgebied

Wist je dat.. De Zegge in Geel een van de oudste ­natuurgebieden is van België? En dat er een pretpark middenin ligt? Nu wel. “De Zegge is ongeveer 100 hectare groot, groot, ...