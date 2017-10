Roberto Martinez laat Kompany dan toch thuis, Lukaku is onzeker maar blijft beschikbaar

De Rode Duivels bliezen maandag verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke om hun voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel) te starten. Daarbij geen Vincent Kompany. De verdediger speelde sinds de laatste interlandbreak van begin september geen minuut meer wegens een kuitblessure. Kompany werd toch opgeroepen omdat Martinez alle medische info omtrent zijn blessure wou maar bleef uiteindelijk in Engeland. Voorts is enkel ook Romelu Lukaku onzeker.

Kompany speelde sinds de laatste interlandbreak van begin september geen minuut meer wegens de kwetsuur, die hij tegen Gibraltar opriep. Hij werd toch opgeroepen door Roberto Martinez omdat de bondscoach alle medische info omtrent zijn blessure wilde. Man City-coach Pep Guardiola zette vrijdag al druk om zijn aanvoerder meteen terug naar Manchester te sturen. “Kompany zal een ontmoeting hebben met de Belgische artsen en dan terugkeren. Hij zal niet spelen.”

Kompany kwam vandaag zelfs helemaal niet naar België. Roberto Martinez benadrukte dat er geen ruzie over Kompany is: “Er is geen probleem met Manchester City. Ik heb Vincent Kompany alleen opgeroepen omdat dat het protocol is. Op vrijdag had hij nog twee dagen, maar hij zat niet eens op de bank en de situatie is niet meer veranderd, dus had het geen zin om hem naar hier te laten komen.”

Maakt Martinez zich zorgen over Kompany? “Neen, ik maak me geen zorgen. Onze medische staf staat constant in contact met die van Manchester City. Hij blijft gewoon aan de kant tot hij helemaal klaar is.”

Thomas Vermaelen is een potentiële vervanger van Kompany, maar die speelt niet bij Barcelona. “Dat kan een probleem worden, maar Thomas toont veel karakter en we zullen hem nodig hebben.”

Geen breuk en dus nog geen forfait voor Lukaku

Van de andere geselecteerde internationals zijn Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en Jan Vertonghen de zorgenkinderen. Alledrie kregen ze dit weekend een trap, maar de bondscoach maakt zich geen zorgen over Fellaini en Vertonghen.

Romelu Lukaku onderging vanmiddag een MRI aan de enkel maar er werd geen breuk of andere structurele schade vastgesteld. “De komende dagen zal hij een apart programma volgen en zal zijn toestand nauwgezet gevolgd worden. Het is alvast nog te vroeg om nu al over een forfait voor de komende interlands tegen Bosnië en/of Cyprus te spreken”, liet de voetbalbond weten.

.@RomeluLukaku9 traint uit voorzorg niet mee met de @BelRedDevils, die @mbatshuayi samen feliciteren met z'n 24e verjaardag pic.twitter.com/VDQoyAYvaM — Stadion (@VTMStadion) 2 oktober 2017

Sommige clubtrainers (onder meer Conté van Chelsea en Sarri van Napoli) zouden graag hebben dat enkele Rode Duivels rust krijgen, aangezien België al geplaatst is. Martinez lijkt niet helemaal doof voor die bezorgdheden. “De spelers hebben het druk. Ze zijn actief in verschillende competities. Ik zal daar rekening mee houden, maar dit is ook waardevolle tijd voor ons. Er zijn verschillende aspecten om aan te werken. We moeten nog groeien op verdedigend vlak en in Bosnië krijgen we een goede test tegen een spits als Dzeko. Bovendien moeten zij absoluut winnen, waardoor er een vurige sfeer zal hangen. Het zal een goede test zijn, zelfs nu we gekwalificeerd zijn. Trouwens, ook voor ons is het belangrijk om nog iets te presteren, want we willen reekshoofd zijn bij de loting.”

Martinez is ondanks afwezigheid van Pjanic op zijn hoede

Bosnië-Herzegovina mist tegen de Rode Duivels zijn geblesseerde spelmaker Miralem Pjanic. Toch gelooft Martinez niet dat de Bosniërs daardoor verzwakt zijn.

“Je mag de kwaliteiten van een speler als Pjanic niet onderschatten. Hij kan vanuit het niets een goeie pass geven. Maar met de jongens die hem kunnen vervangen, zoals Besic of Jajalo, kunnen ze op een andere manier spelen. En de offensieve kracht van deze ploeg, met onder meer Dzeko, is indrukwekkend. Ze hebben ook de slimmigheid en de ervaring van Visca en Lulic, waar nu Kolasinac wordt aan toegevoegd. Het is een ervaren ploeg die weet hoe zich te plaatsen voor een WK. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Ik verwacht mij niet aan een zwakker team ondanks de afwezigheid van Pjanic.”

Martinez is niet van plan zaterdag te experimenteren in Sarajevo. “Dat kan je doen als het resultaat niet belangrijk is, maar dat is nu niet het geval. Bosnië moet thuis winnen om tweede te worden in de groep. We mogen een vijandige sfeer verwachten in het stadion, net zoals in Griekenland. We moeten met dezelfde instelling spelen, en bepaalde aspecten nog verbeteren.”

België is al geplaatst voor het WK en dus kan de concentratie misschien iets minder zijn. “Dat gevaar loert inderdaad om de hoek”, aldus de bondscoach. “Voor ons wordt het een test. We moeten aan de drie punten denken. We moeten dezelfde instelling tonen als in Griekenland. Die hebben we elke wedstrijd nodig.”

Open training met 23 Duivels

De 23 beschikbare geselecteerde internationals begonnen om 17u30 aan hun eerste open training in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke, waar de niet-selectie van Radja Nainggolan bleef nazinderen.

Sinds de 1-2 overwinning van begin vorige maand in Griekenland is België zeker van de groepswinst en de bijhorende rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Rusland. Toch worden de volgende twee interlands best gewonnen om op 1 december reekshoofd te zijn bij de loting in Moskou.

