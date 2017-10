Een avond in het spoor van zingende cowboy Kris Robyan: “Welk lied ik ook breng, er staat altijd iemand op de dansvloer”

Lille -

Drummende dansers voor het podium, elk weekend ­optreden: het zijn glorietijden voor countryzanger Kris ­Robyan (49) uit Wechelderzande (Lille). Vlaanderen heeft duidelijk weer oren naar country. “Dat komt vooral door het ­fenomeen linedance”, zegt Kris. “Overal in Vlaanderen ­rijzen dansgroepen als paddenstoelen uit de grond. Welk lied ik ook zing, er staat altijd wel iemand op de dansvloer.” Eerst zien en dan geloven, denken wij dan. En dus trok CittA de hort op met Robyan. Country roads, take me home.