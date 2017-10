Nafi Thiam is een van tien genomineerden voor Atlete van het Jaar

Brussel - Nafi Thiam (23) is door de Internationale Atletiekfederatie IAAF genomineerd voor de verkiezing van Atlete van het Jaar. De IAAF maakte maandag de lijst met kanshebbers, tien bij de vrouwen en evenveel bij de mannen, bekend op zijn website.

Thiam kroonde zich deze zomer in Londen tot wereldkampioene in de zevenkamp. Goed twee maanden eerder had de olympisch kampioene van Rio in het Oostenrijkse Götzis op de Hypomeeting met 7.013 punten voor het eerst de kaap van 7.000 punten gerond, en dat als vierde atlete ooit. In het voorjaar behaalde Thiam in Belgrado goud op het EK indoor in de vijfkamp.

Op vrijdag 24 november worden de IAAF Athletics Awards 2017 in Monaco uitgereikt. De stemmen worden gegeven door de IAAF (75 procent) en het publiek (25 procent). Op 16 oktober wordt de stemming afgesloten. Daarna worden per categorie de drie finalisten bekendgemaakt.

Vorig jaar gingen de onderscheidingen naar de Jamaicaanse spurter Usain Bolt (voor de zesde keer) en de Ethiopische langeafstandloopster Almaz Ayana.