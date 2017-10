BOEK. Hilde Vandermeeren - Schemerzone

Kate Evans is verpleegster in een Londense privékliniek. Ze lijdt aan narcolepsie, waardoor ze onverwachts slaapaanvallen krijgt en last heeft van bijzonder realistische nachtmerries. Om haar baan niet te verliezen, verzwijgt ze haar aandoening.

De kliniek waar ze werkt beslaat twee verdiepingen, maar er is nog een derde etage die verbouwd wordt. Bekende personen die op discretie zijn gesteld, kunnen deze afhuren. Zo bijvoorbeeld een glamourkoppel, waarvan de negenjarige dochter een behandeling nodig heeft. Door een onvoorzichtigheid van harentwege krijgt Kate de sensatiepers achter zich aan. Maar dat is niet haar grootste probleem. Zij voelt dat nog iemand anders het op haar gemunt heeft. Iemand met dodelijke intenties…

Hilde Vandermeeren koppelt een hoog realiteitsgehalte aan een gezonde dosis spanning , dat alles doorspekt met scherpe pyschologische observaties. Haar keuze voor Londen als locatie werkt uitstekend. Ze kent de Britse samenleving met zijn belangrijke nuanceringen en soms verrassend hypocriete kantjes duidelijk door en door, wat de geloofwaardigheid van de roman ten goede komt.

Uitgeverij Q, 299p, 19,99 euro