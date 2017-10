Geen slordige moord maar een masterplan om de wereld af te dreigen

In Maleisië start vandaag het ­proces tegen Siti Aisyah en Doan Thi Huong. De jonge vrouwen riskeren de doodstraf voor de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Nam kreeg op 13 februari van dit jaar op de lucht­haven van Kuala Lumpur een toxische substantie in het gezicht gesmeerd. Meer en meer wordt duidelijk dat de daders slechts pionnen waren in een meesterplan van het Noord-Koreaanse ­regime om de wereld schrik aan te jagen.