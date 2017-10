Mertens klopt nummer tien van de wereld na spectaculaire comeback, ook Darcis stunt

Elise Mertens (WTA 38) heeft maandag in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Peking (hard/6.381.679 dollar) voor een serieuze stunt gezorgd. De 21-jarige Belgische klopte de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 10) in 7-6 (7/4), 6-1. De partij duurde een uur en 22 minuten.

Mertens zorgt zo voor een prestatie van jewelste, vooral omdat ze in de eerste set tegen een 5-0 achterstand aankeek. Maar onze landgenote won plots zes games op een rij. Cibulkova dwong nog een tiebreak af, maar daarin toonde Mertens zich met 7-4 de beste.

In de tweede set ging Mertens in het vierde game door de opslag van de Slovaakse naar 3-1. De veer was gebroken, Mertens stoomde door naar 6-1.

Dominika Cibulkova, toch de nummer 10 van de wereld, won vorig jaar nog de WTA Tour Championships finals (de Masters) en speelde in 2014 de finale van de Australian Open. Enkele weken geleden won Cibulkova nog makkelijk van Mertens (6-1, 6-3) in de halve finale van het toernooi van New Haven.

De Française Caroline Garcia (WTA 15), die bye was in de openingsronde, vormt Mertens’ tegenstandster in de twee ronde. Het is het eerste duel tussen beide speelsters.

In het dubbelspel ontmoet Mertens aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs in de tweede ronde (achtste finales) de Indiase Sania Mirza en de Chinese Shuai Peng, het derde reekshoofd.

Ook Darcis stunt

Steve Darcis (ATP 73) heeft maandag op het ATP-toernooi in het Chinese Peking (hard/3.028.080 dollar) voor een stunt gezorgd. Onze 33-jarige landgenoot klopte in de eerste ronde de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 10) in twee sets: 6-0 en 6-4. De wedstrijd duurde een uur en twintig minuten.

Darcis liet in de eerste set geen spaander heel van zijn tegenstander, en leek ook in set twee geen problemen te hebben. Maar bij een 5-2 tussenstand sputterde de motor. Busta kwam terug tot 5-4, maar Darcis was net op tijd weer bij de les om de zege binnen te halen.

Darcis treft in de tweede ronde de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 41) of de Serviër Dusan Lajovic (ATP 78).