Danny De Bie nog maar eens gedumpt als ploegleider: “Ik word afgerekend op het resultaat van één wedstrijd”

Danny De Bie is niet langer de ploegleider van Marlux - Napoleon Games. De samenwerking werd door manager Jurgen Mettepenningen beëindigd. Zolang een opvolger niet is gevonden, springt Angelo De Clercq ad interim in. De Bie werd vier jaar geleden al eens gedumpt door Telenet-Fidea en nadien al snel in ere hersteld. De Bie was net geen twee jaar in dienst bij Jurgen Mettepenningen en reageert diep ontgoocheld. “We staan na twee manches twee en drie in de Wereldbeker met Michael Vanthourenhout en Kevin Pauwels. Is het dan zo slecht? Schijnbaar staan we niet vaak genoeg op het podium in de tv-crossen.”

Sportieve redenen gaven de doorslag voor de beslissing, aldus de teammanager. “In vijf TV-crossen stonden onze mannen-elite één keer op het podium, vorig jaar zaten we op dit moment al aan vijf podiumplaatsen in evenveel TV-crossen. Een belangrijk vergelijkingspunt voor mij. Ook merkte ik een berusting in de huidige situatie op”, vertelt Jurgen Mettepenningen. “Op het podium staan, dat is onze realistische ambitie. En ons tonen door aanvallend te crossen, ook dat was een taak voor Danny om dit over te brengen aan de renners. Wat moeilijk lukte. Ook voor onze vrouwen en beloften, waar Danny eveneens de leiding over heeft, startte het seizoen niet goed. Ik zie weinig of geen progressie bij onze beloften, met uitzondering van Eli Iserbyt dan. Bij de dames is ons talent Laura Verdonschot ook niet goed begonnen aan het seizoen, wat gisteren zelfs tot een opgave leidde in Gieten. Het is duidelijk dat dit zo niet verder kon.”

Foto: BELGA

Vandaar de snelle beslissing om in te grijpen in de sportieve leiding. “Als het minder gaat, kan je twee dingen doen: alles op zijn beloop laten en hopen dat het tij vanzelf keert, of ingrijpen vooraleer het misschien nog erger wordt. De toekomst zal uitwijzen wat de beste keuze was. Ik heb het gevoel dat we nood hebben aan een jongere ploegleider met moderne visie om dit aan te pakken. Je ziet overal verjonging in de omkadering van federaties en teams, maar wij hebben ondanks onze jonge kern een oudere ploegleiding.”

Vanaf vandaag neemt Angelo De Clercq, naast zijn huidige taken in onze opleidingsclub, ook de taken van Danny De Bie ad interim over. “In augustus begon Angelo als ploegleider van onze opleidingsploeg Lares - Doltcini, en hij geeft meteen een goeie indruk qua aanpak, inzet en de schitterende resultaten. Hij springt in, terwijl wij op zoek gaan naar de opvolger voor Danny De Bie. Hopelijk kan onder Angelo het tij al keren. Ik ben overtuigd dat dat snel kan gebeuren, want al onze renners hebben hun kwaliteiten”, aldus Mettepenningen.

Danny De Bie diep ontgoocheld: “Ik word afgerekend op het resultaat van één wedstrijd”

“Wat is een mislukte start?”, verbergt De Bie zijn ontgoocheling niet. “We staan na twee manches twee en drie in de Wereldbeker met Michael Vanthourenhout en Kevin Pauwels. Is het dan zo slecht? Schijnbaar staan we niet vaak genoeg op het podium in de tv-crossen.”

De Bie voelde de bui zondagavond hangen na de opener van de Superprestige in het Nederlandse Gieten. De renners van De Bie kwamen niet verder dan de zevende plaats van Kevin Pauwels. “Jurgen (Mettepenningen, red) maakte zich na afloop van de wedstrijd enorm kwaad omdat het resultaat zo was tegengevallen. Toen ik bericht kreeg dat ik mij om 14u moest melden, wist ik voldoende. Ik heb nu het gevoel dat ik word afgerekend op het resultaat van één wedstrijd. Jurgen heeft een verleden uit het voetbal. Wel, hij heeft zijn trainer ontslagen na nauwelijks een speeldag.”

De eerste klassementscross op Vlaamse bodem moet inderdaad nog worden gereden. De Bie: “De maand januari is de belangrijkste. Als we nu goed zijn en in januari lijkt het nergens op, dan krijg je in januari bakken kritiek over je heen. Ach, zo vind je altijd wel iets.”

Volgens Mettepenningen beschikt hij over een jonge ploeg en een oude ploegleiding. “Ik weet ook wel dat ik geen 25 jaar jong ben. En dan? Niet dat het mij nog interesseert maar wie gaat mij opvolgen? Van al wie recent gestopt is - Sven Nys, Sven Vanthourenhout, Niels Albert of Bart Wellens - heeft iedereen zijn weg gevonden. Klaas Vantornout? Ik schrik nergens van.”

Het zijn harde tijden voor de familie De Bie. “Eerst mijn broer Rudy die bij de Bond op een zijspoor wordt gezet, nu ik. Plezant is anders. Gelukkig is neef Sean afgelopen zondag voor het eerst vader geworden. Dat zorgt toch voor een lichtpunt in de familie. Wat nu? Ik krijg alvast meer tijd om te gaan vissen.”