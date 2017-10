Rafael Nadal: “Ik heb zin om te wenen als ik zie in welke situatie Spanje zich bevindt”

De incidenten van zondag rond het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid hebben een diepe indruk nagelaten op de Spaanse toptennisser Rafael Nadal. “Mijn hart heeft de hele dag gebloed”, verklaarde de nummer één van de wereld vanuit Peking waar hij momenteel een toernooi afwerkt.

“Ik heb zin om te wenen als ik zie dat een land, waar we geleerd hebben om samen te leven, zich in zo’n situatie bevindt”, zei Nadal. “Dit is een triest moment. Ik heb verschillende delen van mijn leven in Catalonië doorgebracht en het verrast en betreurt me dat een maatschappij zo kan radicaliseren.”

Eerder deze maand sprak Nadal, die afkomstig is van Mallorca, zijn hoop uit dat Catalonië zijn separatisme zou laten vallen. “Ik kan me geen Spanje zonder Catalonië inbeelden. Samen zijn we sterker dan alleen. Spanje is beter met Catalonië, en Catalonië beter met Spanje.”