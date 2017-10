Dader van schietpartij in Las Vegas was “miljonair die hield van gokken”

Een scène uit een oorlogsfilm, zo omschrijven getuigen de schietpartij in Las Vegas. Maar dan wel eentje met een atypische dader. Want Stephen Paddock beantwoordt niet meteen aan het profiel dat je verwacht van iemand die aanslagen pleegt die opgeëist worden door IS. De man was een miljonair die hield van gokken, aldus zijn broer. Wat zijn motief was, blijft wellicht een vraagteken.

Wat heeft hij gedaan?

Rond 22 uur lokale tijd opende de schutter het vuur vanop de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Hotel, op de beroemde ‘Strip’ in Las Vegas. Daar was een muziekfestival aan de gang.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de dader 280 kogels in 31 seconden heeft afgevuurd. Na de eerste kogelregen bleef het een tiental seconden stil, zeggen getuigen. Daarna herbegon het.

Foto: AFP

Hoe kwam de politie bij Paddock terecht?

Getuigen en agenten hadden snel door vanuit welke richting er werd geschoten. En toen het brandalarm in de hotelkamer van Mandalay Bay afging, wist de politie waar precies Paddock zich bevond. Wellicht werd het alarm geactiveerd door de kruitdampen die in zijn kamer hingen na het veelvuldige schieten.

Paddock had zijn moordpartij goed voorbereid. Hij had zelfs een camera geplaatst aan de deur van zijn hotelkamer. Zo kon hij zien of de politie klaar stond om een inval te doen.

Het SWAT-team, speciale eenheden van de politie, openden zijn hoteldeur met explosieven. Ze troffen de schutter dood in de kamer aan. “Wij denken dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd voor wij ter plaatse zijn gekomen”, zei de politiefunctionaris.

Volgens de sheriff werden in de hotelkamer zeker tien automatische wapens gevonden. Over welk type van automatische geweren hij gebruikte, bestaat nog onduidelijkheid.

Wie is de dader?

De schutter is geïdentificeerd als Stephen Paddock, een 64-jarige blanke man. Paddock woonde eerder in Reno en verschillende andere plaatsen in de staten Nevada en Californië. De laatste vijf jaar woonde hij in een bejaardenhuis in Mesquite. Dat plaatsje ligt op ruim een uur rijden van Las Vegas. Er wonen ruim 17.000 mensen, vooral gepensioneerden. Hij kocht het huis in januari 2015 voor 369.000 dollar (314.000 euro).

Paddock zou als boekhouder en auditeur gewerkt hebben. Hij bezat bovendien heel wat vastgoed, waardoor hij zich na vele jaren miljonair mocht noemen. Van geldproblemen had hij nooit last. Hij had ook een jachtvergunning en een brevet als piloot voor privévluchten. Paddock was ook de eigenaar van twee kleine vliegtuigen.

Volgens zijn broer Eric was Stephen Paddock “een normale man die nooit voor problemen zorgde”. De familie begrijpt zelf niet wat hem bezield heeft om zulke gruwelijkheden aan te richten. “Er moet iets gebeurd zijn. Wat weten we zelf niet”, zegt Eric Paddock. “Mijn broer was niet agressief, hij zou nooit iemand iets misdaan hebben. Daarom kunnen we dit zo moeilijk aanvaarden.”

Erg veel contact hadden de broers Paddock niet. “Niet dat er ruzie was. Als we elkaar zagen, werd er bijgepraat. Maar we liepen elkaars deur zeker niet plat.”

Namens de familie biedt hij zijn medeleven aan aan alle slachtoffers. “Mijn moeder is 90 jaar. Ze is er helemaal het hart van in. Ik probeer haar zo goed mogelijk te steunen en hoop dat we hier niet aangevallen worden in ons huis door woedende mensen.”

Gokken

Volgens Eric Paddock verbleef zijn broer geregeld in Las Vegas om er te gokken. Zijn vriendin Danley werkte er in een hotel als hostess. Buren van de man omschrijven hem als vriendelijk en stil. “Maar over het gokken was hij altijd heel open. Hij schaamde er zich niet voor.”

Eric herinnert zich dat zijn broer hem wel eens een berichtje stuurde om op te scheppen met zijn grote winsten bij het gokken. Dat ging van 40.000 dollar tot zelfs eens 250.000 dollar. “Mijn broer is niet zoals jij en ik, die gokt echt voor veel geld. Om geld zat hij echt niet verlegen.” Hij denkt dus niet dat de man de jongste tijd geldproblemen had gekregen. “Dat zal je aan het casino moeten vragen”, vertelde hij aan de FBI.

Uit gegevens die NBC News kreeg van casino’s in Vegas bleek dat Paddock geregeld voor meer dan 10.000 dollar gokte op een dag. Soms liep dat op tot 20.000 en zelfs 30.000 dollar.

Wat was zijn motief?

Alles wijst op een ‘lone wolf’, een dader die alleen handelde. Sheriff Joseph Lombard zegt dat er voorlopig geen vermoedens zijn dat de man banden had met militante of terroristische organisaties.

Toch heeft IS maandagmiddag de aanslag opgeëist via haar propagandakanaal Amaq. Hij zou een “soldaat van het kalifaat” zijn die enkele maanden geleden is bekeerd tot de islam. “Hij pleegde de aanslag als antwoord op de oproep om landen van de coalitie te treffen”. Daarmee wordt verwezen naar de coalitie die IS bombardeert in het Midden-Oosten.

Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Paddock de aanslag pleegde in naam van IS. De terreurorganisatie heeft geen bewijzen voor die claim. Intussen heeft de FBI de opeising weerlegd: “Hij was niet gelinkt aan internationaal terrorisme.” Het zou ook niet de eerste keer zijn dat IS een aanslag opeist waarvan later blijkt dat die niet gelinkt was aan de terreurorganisatie.

Paddock was bekend bij de politie, maar had geen strafblad. Hij is enkele jaren geleden wel eens verhoord, maar nooit veroordeeld.

Bij een huiszoeking in Mesquite zouden geen aanwijzingen gevonden zijn. Volgens een woordvoerder van de plaatselijke politie zijn bij de huiszoeking wel wapens gevonden, maar niets dat op een voorbereiding van de daad wees.

Waar was vriendin van de dader?

Aanvankelijk werd ook gezocht naar Marilou Dandley, de vriendin van Paddock. Eerst werd verteld dat de vrouw van Aziatische origine bij de schutter aanwezig was, maar dat bleek niet te kloppen. Volgens de politie was zij op het moment van de schietpartij niet in de Verenigde Staten. Zij wordt niet langer beschouwd als een verdachte. Paddock zou wel haar identiteitskaart gebruikt hebben toen hij afgelopen donderdag, 28 september, incheckte in het hotel.

Vader was crimineel

De vader van Paddock stond gekend als een crimineel. Hij stond zelfs acht jaar lang op de ‘most wanted’-lijst van het FBI. Benjamin Hoskins Paddock was een bankovervaller en stond van juni 1969 tot mei 1977 op de lijst met meest gezochte criminelen van het FBI. Op de affiche van toen stond hij omschreven als psychopathisch. Getuigen werd ook gevraagd om zelfs niets te ondernemen omdat hij vuurwapen gevaarlijk was. Hij zat zijn straf uit en is intussen overleden.

Zijn vrouw, de moeder van Stephen Paddock, leeft wel nog. Ze is nu 90 jaar. De vrouw is helemaal ziek van wat er maandag is gebeurd en begrijpt niet dat haar zoon tot zoiets in staat was.

Ook haar andere zoon Eric, de broer van Stephan, begrijp het niet. “Mijn broer was een gewone, normale man. Ik heb hem nooit agressief geweten. Er moet iets gebeurd zijn wat hem een klik heeft gegeven. We bieden ons medeleven aan aan alle familieleden. We durven momenteel niet buiten te komen omdat we bang zijn dat we zullen aangevallen worden door mensen die het ons kwalijk nemen wat mijn broer heeft gedaan.”

Stephen Paddock ging volgens zijn broer vaak naar Las Vegas om er te gokken. Hij wist ook dat hij verschillende wapens in huis was en dat hij een jachtvergunning had.

Dodelijkste schietpartij ooit in de VS

Met een dodental van boven de vijftig is dit de dodelijkste schietpartij ooit in de VS, zeggen lokale media. Bij het bloedbad in de nachtclub Pulse in Orlando vielen vorig jaar in juni 49 dodelijke slachtoffers.

Foto: AFP