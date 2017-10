Moeder laat zoon (15) cannabis roken in tuinhuis: “Zo kon ik zorgen dat hij niet met harddrugs begon”

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn maandag een vrouw en haar echtgenoot verschenen die de 15-jarige zoon van de vrouw cannabis lieten roken in het tuinhuis dat speciaal voor hem was ingericht als plek waar hij zich kon terugtrekken. Beiden zijn zelf cannabisgebruikers en wilden op die manier naar eigen zeggen een oogje in het zeil houden.

De twee staan terecht voor het inrichten van een lokaal waar een minderjarige drugs kan gebruiken en op die manier druggebruik mogelijk te maken en te ondersteunen.

Volgens de moeder deed ze dit om haar zoon te beschermen. “Ik wilde hem beschermen tegen erger”, zei ze maandag. “Zo kon ik hem in het oog houden, zien met wie hij optrok en zorgen dat hij niet met harddrugs begon, want daar ben ik resoluut tegen”, aldus de vrouw. Ze gaf toe zelf met haar echtgenoot regelmatig cannabis te gebruiken, maar ziet daar geen graten in. “Ik vind het niet gevaarlijk.” De jongen werd in 2015 aan de schoolpoort betrapt toen hij een joint rookte. Daarna ging de bal aan het rollen.

“Het is wél gevaarlijk”

De rechter gaf haar een flinke bolwassing. “Mevrouw, de wet verbiedt élk gebruik van drugs, dus ook cannabis en daar is een reden voor. Het is wél gevaarlijk. Als u ‘s avonds een jointje rookt, bent u daags nadien nog onder invloed en mag u geen voertuig besturen. Beseft u dat wel?”

Het parket meent dat de moeder en stiefvader gebaat zijn bij een cursus bij De Sleutel en vorderde een straf van 4 maanden met probatie-uitstel. De twee kennen hun vonnis binnen een maand.