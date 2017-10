De Nobelprijs voor Geneeskunde is uitgedeeld: Amerikaans team wint met slaaponderzoek

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar Jeffrey Hall, Michael Rosbash en Michael Young, zo heeft de Zweedse Academie maandag meegedeeld. Het Amerikaanse driemanschap ziet zo een grote beloning voor hun verdiensten in het slaaponderzoek naar biologische slaapritmes.

De drie werken regelmatig samen. Rosbash en Hall werken aan de universiteit van Brandeis, Young deed onderzoek vanuit de Rockefeller University.

Biologische klok

Wetenschappers zijn het er allang over eens dat levende organismen een biologisch klok hebben, die hen helpen om zich voor te bereiden en aan te passen aan het ritme van de dag. Het onderzoek van Hall, Rosbach en Young maakt duidelijk hoe planten, dieren en mensen hun biologisch ritme aanpassen zodat het gesynchroniseerd is met de aarde. Zo helpt die klok om je slaappatroon, eetpatroon, hormoonpatroon en bloeddruk in goede banen te leiden.

Hall, Rosbash en Young gebruikten fruitvliegjes om een gen te isoleren dat het normale biologische ritme controleert. Dat gen codeert een proteïne dat ‘s nachts in de cel accumuleert en verlaagt tijdens de dag. De onderzoekers konden ook bijkomende proteïnes herkennen die de “biologische” klok in de cel blootleggen. Als besluit van hun onderzoek schrijven ze dat de biologische klok steeds via dezelfde principes werkt als andere meercellige organismen, waaronder ook mensen.

Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 oktober 2017

940.000 euro

In het totaal krijgen de winnaar 9 miljoen Zweedse kronen, ongeveer 940.000 euro. Daarnaast mogen ze ook een medaille mee naar huis nemen en krijgen ze eeuwige roem.

In de komende dagen worden ook de winnaars van de andere Nobelprijzen bekendgemaakt.