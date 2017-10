Oproep aan bevolking: stuur phishingmails naar overheid

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) van de Belgische overheid roept alle internetgebruikers op om verdachte e-mails, zogenaamde phishingmails, door te sturen naar het adres verdacht@safeonweb.be en vervolgens te wissen. Het CCB zal de mails automatisch onderzoeken en desnoods maatregelen nemen om andere mensen ertegen te beschermen.

Uit Eurostat-cijfers van 2015 blijkt dat 9 procent van de Belgische internetgebruikers al eens geld heeft verloren door internetfraude. Daarmee zit België een stuk boven het Europese gemiddelde van 2 procent. Reden voor het Centrum voor Cybersecurity om prioriteit te geven aan het fenomeen. Er start deze maand een grote campagne om de bevolking te leren hoe verdachte berichten te herkennen. Links openen, bijlagen bekijken of software downloaden uit zo’n phishingbericht is een slecht idee.

Vooraleer op de delete-knop te drukken, is het wel een goed idee om de mail door te sturen naar het CCB via het adres verdacht@safeonweb.be. “De e-mails gaan dan automatisch door een detectiesysteem. Als er een verdachte link in zit, komt die via een Europees systeem op een zwarte lijst terecht van de vier belangrijkste browsers”, zeg Miguel de Bruycker, directeur van het CCB. “Als er kwaadaardige bijlages bij zouden zitten, worden de gegevens via een centraal platform ter beschikking gesteld van de producenten van antivirussoftware.”

De campagne rond phishing zal een hele maand duren. Via pamfletten en spots in kranten, op televisie en bij het openbaar vervoer zullen internetgebruikers gesensibiliseerd worden. Voor jongeren verspreidt het CCB een campagnefilmpje via sociale media. Bedrijven kunnen gratis materiaal krijgen om medewerkers, klanten en professionele contacten te wapenen. En via safeonweb.be tot slot kunnen alle internetgebruikers zelf testen hoe goed ze valse van echte berichten kunnen onderscheiden.