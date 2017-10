Man krijgt twee jaar effectief voor zoveelste drugsdeal: “Dit zal je hopelijk op andere gedachten brengen”

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft Abdelaziz E.K. schuldig bevonden aan het verhandelen van drugs. De man kreeg een effectieve celstraf van 2 jaar en 12.000 euro boete opgelegd. “U leert duidelijk niet uit uw fouten, dus moeten we strenge straffen uitspreken”, verklaarde de rechter haar vonnis.

De 37-jarige Mechelaar werd in december 2015 betrapt bij het dealen van drugs, terwijl hij in november 2015 nog een veroordeling van 30 maanden met uitstel opliep voor gelijkaardige feiten.

Hij gaf de nieuwe feiten toe en vroeg een werkstraf maar daar had de Mechelse rechter geen oren naar. “U hebt een duidelijk signaal nodig”, klonk het. “Twee jaar effectief zal je hopelijk op andere gedachten brengen.” De man is intussen wel gestopt met druggebruik en zit in de cel voor andere feiten.