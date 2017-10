Waarom je de komende week opvallend meer spinnen zal zien

Al meer spinnen zien opduiken in huis? Het is weer zover. “De mannetjes zijn volwassen en gaan op zoek naar een vrouwtje. Dan zie je ze heel wat meer opduiken”, zo laat Koen Van Keer van Arabel, de Belgische Arachnologische Vereniging, weten. “Een jaarlijks wederkerend fenomeen.”

Paartijd. Het moment waarop mensen die bang zijn van spinnen net iets meer met hun grote angst kunnen worden geconfronteerd. De mannetjes, die groter zijn, kruipen ook dit jaar weer uit hun verstopplaatsen om een partner te kunnen veroveren. Zij gaan het feromoonspoor achterna, waarmee de vrouwtjes hen in hun net weten te lokken. Door de huiskamer en meer in het zicht van de menselijke bewoners, dus.

“Mensen moeten zich geen zorgen maken dat het zou gaan om agressieve spinnen. Je moet al heel veel moeite doen om door één van die huisspinnen gebeten te worden”, aldus spinnenexpert Koen Van Keer van Arabel. En als het dan toch zover is, omdat ze zich in het nauw gedreven voelen, dan hoef je niet meteen te panikeren. “Als ze al door je huid geraken, krijg je hoogstens een beetje jeuk. Zelf zullen ze nooit naar jou komen. Spinnen hebben een zeer fijn smaakgevoel. Voor hen smaakt de mens niet lekker.”

Opvallende aanwezige: tijgerspinnen

Opvallend zijn er dit jaar ook in de Vlaamse tuinen een groot aantal tijgerspinnen te vinden. Vroeger een zeldzaamheid in ons land, nu met de opwarming van de aarde zijn de dieren steeds noordelijker te vinden. Normaal zie je die geel-zwart gestreepte spinnen voornamelijk in bermen of in gras, maar dit jaar komen ze ook wat dichterbij. “Het is nog een raadsel waarom ze sommige jaren zo dicht aan huis komen en andere jaren meer uit het zicht blijven”, zegt Koen Van Keer.

De tijgerspin. Foto: Shutterstock

Wat te doen?

Maar nu er steeds meer spinnen te vinden zijn, raken heel wat mensen in paniek. Onterecht, zo klinkt het bij Natuurpunt. “Maar de stakkers hebben hun uiterlijk niet mee.” Liever voorkomen dan genezen? Dan kan je één van deze tips gebruiken:

1. Goed kuisen - Er bestaat geen sopje tegen spinnen, maar hoe schoner je huis, hoe minder verloren hoekjes waarin spinnen zich kunnen nestelen. Doordat er schoonmaakmiddel achterblijft creëer je een plekje waar de spin zich niet thuisvoelt. Zij hebben liever veel stof.

2. Buitenzetten met glas en papier - Spinnen doodslaan hoeft niet. Een tip van Natuurpunt: “Als je ze echt kwijt wil, doe je er goed aan om ze op te vangen in een glas met kartonnetje eronder en vrij te laten.”

3. Leef ermee samen - Wist je dat spinnen heel nuttig zijn voor het ecosysteem van je huis? Zij eten immers heel wat andere insecten op. Er zouden er ook nooit “te veel” in huis zijn, want dan eten de spinnen elkaar gewoon op.