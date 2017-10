In de Simonsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Plantin en Moretuslei is maandagochtend een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Een fietser kwam daarbij om het leven

De politie is ter plaatse om de vaststellingen te doen en het verkeer te regelen.

#Verstoring #Antwerpen lijn 20-21 en 32

Door een ongeval in Simonsstraat

wordt omgeleid via Stadspark in beide richtingen#delijn