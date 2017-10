Golf: Laura Gonzalez Escallon valt terug naar 43ste plaats in Nieuw-Zeeland

Laura Gonzalez Escallon is na een extra dag met een ultieme ronde van 76 slagen 43e geworden op het New Zealand Women’s Open golftoernooi, dat plaatsvond op de Windross Farm golfbaan in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

De 26-jarige Terhulpse, die dag drie afsloot op een gedeelde 37e plaats, startte onder slechte weersomstandigheden aan haar vierde en laatste ronde met één dubbele bogey, twee bogeys en een birdie op de eerste zeven holes. Na nog een bogey op de dertiende en een birdie op de zestiende hole werd het toernooi stilgelegd. Door de hevige wind en de aanhoudende regenval was het namelijk onmogelijk geworden om verder te spelen. Er werd beslist om de finaleronde maandag verder af te werken. Gonzalez Escallon incasseerde echter nog een bogey op de zeventiende hole, wat resulteerde in een ronde van vier over par. Met haar totaalscore van 288 slagen, par, moest ze uiteindelijk nog zes plaatsen inleveren.

De overwinning was voor de 20-jarige Canadese Brooke M Henderson die met een ultieme ronde van 69 slagen, de op één na beste ronde van de dag, de Chinese Jing Yan met vijf slagen achter zich liet. Henderson, die eerder dit seizoen het Meijer LPGA Classic toernooi won, hield aan de overwinning 195.000 dollar over.

Eindstand:

1. Brooke M. Henderson (Can) 271=65-70-67-69 -17

2. Jing Yan (Chi) 276=70-66-69-71

3. Hee Young Park (ZKo) 277=69-70-69-69

4. Jennifer Song (VSt) 278=72-69-69-68

5. Su Oh (Aus) 279=69-70-69-71

. Beatriz Recari (Spa) 279=67-70-70-72

. Belén Mozo (Spa) 279=66-64-71-78

8. Cheyenne Woods (VSt) 280=73-67-71-69

. Lindy Duncan (Vst) 280=73-69-67-71

. Nicole Broch Larsen (Den) 280=72-69-66-73

. Madelene Sagström (Zwe) 280=68-67-72-73

. Brittany Lincicome (VSt) 280=67-72-66-75

43. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 288=70-73-69-76