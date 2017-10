Sinjoor Store strijkt permanent neer op Vlasmarkt

Antwerpen - Sinjoor Store, waar je enkel Antwerpse producten vindt, wordt een permanente winkel op de Vlasmarkt.

“De pop-upstore was vorig jaar zo’n groot succes dat we besloten een vaste stek te zoeken”, zegt eigenaar Nikolaj Mortelmans, die samen met graffitikunstenaar Eli Frenken de winkel uitbaat. In Sinjoor Store vind je puur Antwerpse producten, van kleding en gadgets tot dranken en delicatessen. Met extra aandacht voor nieuwe, unieke merken en designers. Vorige winter kende Sinjoor Store zes succesvolle weken als pop-up op de Vlasmarkt en als vervolg daarop opende Nikolaj in dezelfde straat een permanente winkel.

“Door de mix tussen jong en oud , nostalgie en toekomst willen we van de shop een plaats maken die Antwerpen typeert. Dat is voor mij de essentie. Antwerpse ondernemers met Made in Antwerp-artikelen die denken thuis te horen in Sinjoor Store, mogen zich altijd melden.”

Vlasmarkt 26, 2000 Antwerpen. Open woe-zon van 11-18u.

www.facebook.com/SinjoorStore