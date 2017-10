Doelman ‘Colinho’ Coosemans steelt de show: “Zie je wel dat ik een nummer 10 ben!”

Bolat, Proto en Dutoit wisten ooit te scoren, maar wat Colin Coosemans in Moeskroen deed, was minstens zo spectaculair. De doelman van Malinwa bezorgde zijn ploeg met een (mislukte) dribbel en een (mislukte) voorzet een onverhoopt punt. Hij was werkelijk door het dolle heen, maar besefte: “Eigenlijk deed ik alles verkeerd.”