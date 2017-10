Videoref en gemiste penalty zorgen voor eerste puntenverlies Juventus

Juventus is na zeven speeldagen haar maximum van de punten in de Serie A kwijt. De landskampioen liet zich op het veld van Atalanta verrassen: het werd 2-2. Bij een tussenstand van 0-2 werd een doelpunt van Mandzukic afgekeurd na tussenkomst van de videoref, in het absolute slot miste Paulo Dybala ook nog een penalty.

Het zag er voor Juventus allemaal heel rooskleurig uit na 25 minuten. Na goals van Federico Bernardeschi en Gonzalo Higuain stond de Oude Dame immers al 0-2 voor op het veld van Atalanta. Via een vrije trap van Mattia Caldara scoorde de thuisploeg plots de aansluitingstreffer, waarbij clublegende Gianluigi Buffon niet vrijuit ging. Na de rust leek Mario Mandzukic de zege van Juventus veilig te stellen met een derde doelpunt, maar de videoref keurde de goal af omdat Stephan Lichtsteiner vlak daarvoor een elleboogje plantte bij één van de Atalantaspelers. Kort nadien zou Bryan Cristante gelijkmaken voor de club uit Bergamo.

In het slot leek Paulo Dybala de wedstrijd dan toch in het voordeel van Juventus te beslissen, maar de jonge Argentijn miste in de 84ste minuut een strafschop. Juventus dreigde nadien nog, maar kon - ondanks maar liefst zeven minuten extra speeltijd - niets meer klaarmaken. Het Napoli van Dries Mertens komt zo alleen aan de leiding: zij hebben wel nog de maximale score van 21 op 21. Juventus komt samen met Internazionale op de tweede plek, beide clubs hebben 19 punten.