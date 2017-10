Infrabel smeekt om technici

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van de spoorwegen in België, zoekt ruim 350 werkkrachten. Wie zaterdag op de jobbeurs in Antwerpen eens ‘kwam kijken’, wandelde tot zijn verbazing met een contract naar buiten.

Een op de vier werknemers bij Infrabel gaat tegen 2020 met pensioen. Daarom smeekt het Belgische overheidsbedrijf om nieuw personeel. “We zoeken zowel hoog- als laagopgeleide mensen die verstand hebben van techniek”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. “Die mensen zijn niet makkelijk te vinden, en we moeten daarnaast ook nog opboksen tegen de vele bedrijven in de Antwerpse haven. Wij kunnen onze medewerkers geen bedrijfswagen geven, maar ze krijgen wel een gratis treinabonnement voor de hele Benelux. Het startloon voor een technicus is bij ons 1.500 euro netto per maand. Daar komt nog eens rond de 400 euro bij voor nacht- en weekendwerk. En het aantal vrije dagen per jaar loopt op tot meer dan veertig.”

Ondanks die lokkertjes blijven vele vacatures openstaan. In het onderhoudscentrum van Infrabel aan het station van Berchem waren er zaterdag voor de start van de jobdag 48 vacatures. “Daar zijn er na zaterdag acht van ingevuld. Zes andere mensen hebben ook een contract aangeboden gekregen, maar houden hun antwoord nog in beraad”, zegt Baeken.

“Ik kwam gewoon info vragen”

Infrabel is zo wanhopig dat het op de jobbeurs ook een contract gaf aan mensen die niet expliciet kwamen solliciteren. “Ik kwam gewoon informatie vragen over de jobs die Infrabel aanbiedt”, zegt Dimitri De Proost (18) uit Kasterlee. “Maar na een jurygesprek en een medische keuring kreeg ik tot mijn eigen verbazing een contract als technicus voor seininrichting voorgeschoteld. Ik heb het dan maar meteen getekend.”

Verrassend

Ook Frank Lorrentop (54) uit Kalmthout wandelde zaterdag met een contract als ‘technicus voor spoorwerken’ buiten. “Ik heb enkele jaren een bed and breakfast in Frankrijk gehad. Ik heb lang geleden wel als technicus voor een chemisch bedrijf gewerkt, maar het is toch verrassend dat ik deze job zo snel heb gekregen. Zeker omdat Infrabel me eerst nog een jaar moet opleiden. Ik vind het echt tof dat Infrabel me op mijn leeftijd deze kans nog geeft.”

www.despoorwegenwervenaan.be