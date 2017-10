Meyrem Almaci: “Wij spreken het centrum meer en meer aan”

De partij Groen komt als grote overwinnaar uit de politieke peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar die uw krant vorig weekend bekendmaakte. Maar de partij scoort niet goed bij senioren en lager opgeleiden. “We moeten ons verhaal aan die groepen nog meer uitleggen”, zegt Meyrem Almaci, voorzitster van Groen.

Volgens onze peiling haalt Groen 24% van de stemmen in Antwerpen, 22% in Turnhout en 42% in het kartel met Open Vld en m+ in Mechelen. Hoe verklaart u dat succes?

Meyrem Almaci: Wij verbinden de mensen ...