Paus Franciscus heeft de Belgische bisschop Frans Daneels (76) zaterdag benoemd tot een van de leden van de pauselijke signatuur. Daneels woont al sinds 1982 in Rome maar is afkomstig uit Ekeren. “Ik heb het zelf vanochtend in de zondagskrant bij de bakker gelezen”, zegt broer Jan (79).