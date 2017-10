Koen Van Pottelbergh op Tedx Antwerp: “Iedereen kan een oogarts zijn”

Antwerpen - Op het Tedx-evenement in de Arenbergschouwburg in Antwerpen tekenden zaterdagavond vijftien invloedrijke sprekers present. Eén daarvan was Koen Van Pottelbergh. Sinds de opticien uit Willebroek eind 2012 zijn organisatie Eyes for the World oprichtte, deelde hij in 25 landen al bijna tienduizend gratis brillen uit. Ondertussen verkoopt hij ook brillen in Antwerpen onder het principe ‘Koop een bril, geef een bril’.

Tijdens het evenement was er ook een optreden van Mama’s Open Mic met daarbij ook comedian Manu Moreau. Moreau zat in mei nog een tijdje in de cel op verdenking van handel, vervaardiging en bezit van verdovende middelen in vereniging en witwassen. In zijn optreden van zaterdag verwees hij kort naar die arrestatie.