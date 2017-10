Schoenen Torfs toont nieuw concept

Borsbeek -

Een jaar nadat de bekende kledingzaak Lenders de deuren had gesloten, heeft het pand op de hoek van de Herentalsebaan en Schanslaan nieuwe huurders. Schoenen Torfs opende er dit weekend haar 76ste winkel. “We tonen hier in Borsbeek meteen ons nieuwe periferieconcept. Al onze winkels in de stadsrand zullen er voortaan zo uitzien”, aldus CEO Wouter Torfs.