Drie bedrijven van kmo-zone lopen miljoenenschade op bij brand

Wommelgem -

Een hevige brand richtte zondagochtend enorm veel schade aan in het bedrijvencentrum op de Uilenbaan 200 in Wommelgem. Twee firma’s zijn compleet verwoest, een derde raakte zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. De brandweer zal wellicht nog dagen moeten nablussen.