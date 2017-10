Elfje Willemsen showt voor nieuwe kapper

Herentals - Bezoekers van de Zandstraat kregen zaterdag een portie glamour en glitter voorgeschoteld tijdens de feestelijke opening van kapperszaak Modiva. Een speciale rol was weggelegd voor bobsleester Elfje Willemsen, die schitterde in een prachtige cocktailjurk van ontwerpster Issy Yaakoubi en met een bijzonder opsteekkapsel.

Tobas Muharrem, de zaakvoerder van Modiva wilde op deze openingsdag uitpakken met zijn kunnen. Een zestal modellen, onder wie Elfje Willemsen, ondergingen een heuse make-over en toonden zich van hun meest glamoureuze kant.

“Ik koos voor deze aanpak omdat ik aan de mensen van Herentals en omstreken wil tonen dat Modiva voor een totaalbeleving staat. Wij dompelen onze klanten onder in een luxueus bad waarbij ze de aandacht krijgen die ze verdienen”, vertelt Tobas.

Hij is geen onbekende in het kapperswereldje. Niet alleen omdat hij tot vorig jaar een succesvolle kapperszaak in Antwerpen runde, maar ook omdat hij recent nog deelnam aan het VIER-programma Komen Eten. De zaak in de Zandstraat is sinds een viertal weken geopend.