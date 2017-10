Joggen en wandelen voor Lentekind

Malle - De tweede editie van de Trappistenjogging in Westmalle lokte achthonderd lopers en wandelaars naar de sporthal van de Mintjens Group.

De organisatoren van Play & Sport spreken van een succes. Het parcours liep door drie bedrijven en twee zorginstellingen. Voor de kleinsten was er een hindernissenkoers.

Ook wielertoeristenclub Epo’s was van de partij. “We legden 18 kilometer af. Lopen is veel moeilijker dan fietsen, maar we wilden nu eenmaal het goede doel steunen”, lacht Peter Timmermans.

De dagopbrengst gaat naar de instelling Lentekind in Vlimmeren, waar kinderen met problemen worden opgevangen en begeleid.