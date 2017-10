Ze werd na haar huwelijksreis gedumpt, maar de waarheid bleek nog schrijnender

Een Britse bruid die beweerde dat ze vier weken na haar huwelijksreis werd gedumpt, speelde in werkelijkheid onder één hoedje met haar echtgenoot. Vier jaar lang hielden de twee hun hallucinante leugen vol, tot ze door een onoplettendheid plots door de mand vielen.

Emma Blackmore (37) maakte haar omgeving én de bevoegde instanties wijs dat ze gedumpt was door haar echtgenoot Wayne, nauwelijks vier weken na hun huwelijksreis. De twee trouwden op 16 juni 2012, maar aan de officiële instanties liet Emma weten dat ze in juli weer uit elkaar waren gegaan.

In werkelijkheid was daar niets van aan, maar wilden de twee gewoon de sociale zekerheid oplichten. Emma kon zo immers aanspraak maken op allerlei voordelen die opliepen tot bijna 30.000 pond, omgerekend zo’n 34.000 euro. Vier jaar lang hielden de twee hun leugen vol. Ze kregen zelfs een kind samen. Tot iemand het Facebookprofiel van Wayne eens van naderbij bekeek en het koppel tegen de lamp liep.

In december 2012 postte Wayne “Ik hou zielsveel van mijn vrouw” en twee jaar later “Het ziet ernaar uit dat we een baby verwachten!”

Emma werd aangeklaagd en voor de rechtbank gaf ze de fraude uiteindelijk toe. Ze kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel. De rechter kon wel geloven dat ze het moeilijk had gehad en dat er geldproblemen waren, maar benadrukte dat dat voor veel mensen het geval was.