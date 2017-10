Mesaanval met vijf gewonden in Canada: politie gaat uit van terreurdaad

Na een aanval met een mes op een verkeersagent in de Canadese stad Edmonton gaat de politie uit van terroristische motieven. In de auto van de opgepakte verdachte werd een vlag van de terreurorganisatie Islamitische Staat gevonden, zei politiecommissaris Rod Knecht tijdens een persconferentie zondagochtend lokale tijd. Dat meldden de Canadese zenders CBC News en Global News.

“Ik maak me erg veel zorgen over dit drama”, zei de Canadese premier Justin Trudeau in een mededeling. “Het onderzoek loopt nog, maar volgens de eerste berichten zou het opnieuw een ingeving van haat zijn, waartegen we waakzaam moeten blijven.”

Volle vaart

Een en ander gebeurde zaterdagavond rond 20.15 uur in de omgeving van het Alberta-stadion waar een wedstrijd voor de Canadese voetbalcompetitie werd gespeeld. Een automobilist forceerde in volle vaart daar opgestelde dranghekkens om het verkeer om te leiden en schepte een politeagent op, die vijf meter verder tegen de grond smakte. De man stapte uit en deelde de politieagent nog enkele messteken toe alvorens te voet weg te vluchten.

Iets voor middernacht controleerde de politie een bestelwagen aan een wegversperring, die na de eerdere aanval op de agent in deze stad van 800.000 inwoners was opgericht. Toen de chauffeur achter het stuur werd geïdentificeerd als de dader van het eerdere incident, ging die ervandoor en reed op twee verschillende plaatsen in de stad nog vier voetgangers aan. In een wilde achtervolging verloor de chauffeur de controle over het stuur en kwam de bestelwagen op zijn zij terecht. De man werd onmiddellijk in de boeien geslagen. Zijn identiteit werd niet bekendgemaakt. Volgens de eerste vaststellingen van de politie handelde de man alleen.