Ontslag Ancelotti haalt niets uit: Bayern blijft in hetzelfde bedje ziek en speelt gelijk, zware blessure voor Ribéry?

De Italiaanse coach Carlo Ancelotti werd deze week ontslagen bij Bayern München, maar dat loste de problemen bij de Duitse kampioen niet op. Op bezoek bij Hertha Berlijn speelde het 2-2 gelijk, Bayern gaf een 0-2 voorsprong uit handen in de tweede helft… In de stand moet ‘Der Rekordmeister intussen al vijf punten goedmaken tegenover leider Borussia Dortmund. Tot overmaat van ramp viel Franck Ribéry uit met waarschijnlijk een zware blessure.

Interim-coach Willy Sagnol nam de honneurs waar bij Bayern, maar veranderde weinig aan de basiself. Na twaalf minuten opende verdediger Mats Hummels de score met de kop na een voorzet van Boateng, in de tweede helft verdubbelde Robert Lewandowski tot 0-2 na een misser achterin bij de Hertha-defensie.

Hertha had echter slechts vijf minuten nodig om die dubbele achterstand goed te maken, Duda en Kalou legden de 2-2 eindstand vast tussen minuut 51 en 56. Duda werkte de 1-2 binnen na een weergaloze solo van Haraguchi in de zestien, Salomon Kalou trapte de 2-2 binnen nadat Bayern een vrije trap niet weg kreeg. Tot overmaat van ramp viel Franck Ribéry geblesseerd uit, de Fransman verliet het veld in tranen.

“De dokter sprak over een scheur in zijn voorste kruisband, maar we moeten het nog verder laten onderzoeken”, aldus Willy Sagnol, die voorlopig de taken van de ontslagen trainer Carlo Ancelotti overneemt.

