IN BEELD. Bedrijfsbrand Wommelgem: pas later deze week zicht op de schade

De schade van de bedrijfsbrand aan de Uilenbaan in Wommelgem loopt ongetwijfeld in de miljoenen, maar zal pas later deze week kunnen worden opgemeten. Het duurt volgens brandweeroverste Erik Janssen van de Brandweerzone Rand nog dagen eer alles is nageblust. Op deze reeks beelden volgen we het uitbreken van de brand rond 5u tot het blussen met de zogenaamte turbolöscher, die speciaal werd gehaald bij BASF Antwerpen om diep in het gebouw te kunnen blussen.