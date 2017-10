Deze vrouw stond op met een flinke kater, en die werd groter toen ze uit het raam keek

Een ochtend in het weekend kan best lastig zijn, zeker als je na een avondje stappen een flinke kater hebt. Wat je dan vooral nodig hebt is rust, maar dat is Jen uit Kentucky niet gegund. Want net voor haar deur is er net een evenement gaande, een marathon. Daar kunnen beats -om 7u ’s morgens!- en een praatgrage presentator niet ontbreken. Als Jen een filmpje maakt vanuit haar raam, wordt ze gespot door de man met de micro, maar heeft ze een snel antwoord klaar op zijn vraag of ze even kan zwaaien...